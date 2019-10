Udinese-Roma 0-4



Pau Lopez 6: spettatore non pagante, dalle sue parti l’Udinese non arriva mai.



Santon 6: soffre un po’ le avanzate di Sema, le controlla prendendosi qualche rischio.



Smalling 7: l’esperienza con cui riesce a contenere Lasagna è fondamentale per l’intera difesa; il gol incorona la prestazione.



Fazio 5,5: non si accorge di Okaka alle sue spalle, Irrati lo espelle ingiustamente, inventandosi il cartellino rosso. Sfortunato.



Kolarov 7: corre come se fosse ancora un ragazzino; spiazza Musso con una freddezza micidiale. Eterno.



Mancini 6,5: peccato per l’ammonizione di inizio gara; in quella posizione è una bella sorpresa.



Veretout 6,5: regista preziosissimo per i giallorossi; tutte le ripartenze passano per i suoi piedi. Può crescere ancora.



Zaniolo 7: serata da ricordare per il talento classe 1999; fa impazzire Samir, che non lo vede mai, e davanti a Musso non perdona.



(dal 33’ s.t. Florenzi sv)



Pastore 7: l’argentino è un calciatore ritrovato; nasconde la palla agli avversari, con tunnel e giocate deliziose. Speriamo sia la volta buona per il suo pieno recupero.



(dal 25’ s.t. Cetin sv)



Kluivert 7: il folletto olandese è indemoniato; il gol con cui mette a sedere i difensori friulani è da applausi.



(dal 28’ s.t. Perotti sv)



Dzeko 6,5: per il gioco giallorosso il suo apporto è considerevole; il fisico possente gli permette di difendere palla e far salire la squadra. Manca solo il gol.





All. Fonseca 7: la sua Roma gioca bene e offre spettacolo; nonostante l’inferiorità numerica, riesce a non concedere occasioni ai padroni di casa.