Cagliari-Roma 1-4: praticamente è venuto in Sardegna in vacanza. Attento sulla girata, innocua, di Petagna. Viene chiamato in causa nel finale sul rigore dove viene spiazzato.: attento su ogni attacco avversario. Partita comunque senza grosse preoccupazioni.: soffre solamente per 5 minuti dopo l'ingresso di Luvumbo. Poi si coordina con Mancini bloccando ogni possibile incursione. Con un tocco di mano regala il rigore ai padroni di casa.: anche per lui poca fatica. Nel finale nega a Pavoletti la gioia del gol con un intervento sulla linea.: sua l'incursione vincente per il gol di Lukaku. Dalle sue parte quest'oggi si sono corsi pochi pericoli.(dal 23' s.t: entra e controlla. Quest'oggi non deve far di più): un vero lottatore, non molla mai mezzo cm agli avversari dominando sulla maggior parte dei contrasti.: primo tempo troppo aggressivo, poi trova la giusta quiete ed un assist e mezzo.(dal 34' s.t: la sua astuzia permette ai suoi di sbloccare il match.(dal 23' s.t: prova a mettersi in mostra con qualche incursione).: un assist e tanta corsa. Le sue incursioni sono sempre pericolose.: supporta l'attacco con le sue giocate ma abbandona il terreno di gioco nel primo tempo per via di una violenta botta al ginocchio ricevuta da Nandez.(dal 39' p.tuna rete da attaccante puro. Manda al "bar" Zappa con una finta e di fatto chiude il match).: ormai non lo fermi più. Difende palla, aiuta la squadra e firma una doppietta.: la panchina scottava e lui getta l'acqua con una vittoria convincente.