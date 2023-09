TORINO

ROMA

si fa ingannare dal movimento di Lukaku in occasione del gol della Roma: si tuffa sulla sua destra e non riesce a respingere un tiro che alla fine è centrale.è sempre più a suo agio nella posizione di centrale di destra nella difesa a tre. Sempre attento e puntuale, il difensore olandese è autore di una buona prestazione.: marcare un giocatore come Lukaku è tutt’altro che semplice, Buongiorno ci riesce per lunghi tratti: nell’unica occasione in cui il belga riesce a girarsi arriva il gol della Roma.è decisivo a inizio secondo tempo quando, con un preciso intervento in scivolata nel cuore dell’area di rigore, anticipa Dybala che avrebbe potuto facilmente girare verso la porta il cross di Lukaku.: contiene bene Spinazzola in fase difensiva e, quando ne ha l’opportunità, si propone con in fase offensiva, riuscendo ad andare più di una volta al cross. Non è un caso che sia proprio Bellanova il protagonista della prima azione della partita.(Dal 40’ s.t.: dopo la buona prova di Salerno, Juric lo riconferma nell’undici iniziale per dare sostanza al centrocampo. Scelta che si rivela indovinata perché, soprattutto in fase di non possesso, Tameze fa un gran lavoro e riesce a recuperare un gran numero di palloni.(Dal 31’ s.t.fa girare bene il pallone quando ne è in possesso ma si fa apprezzare anche per il lavoro sporco che compie: dà una grossa mano a Tameze in fase di interdizione risultando prezioso in mezzo al campo.: spinge meno rispetto a quanto fa Bellanova sulla fascia opposta. Positiva comunque la sua prestazione in fase difensiva, dove non commette sbavature e tiene bene la propria posizione.: Juric gli conferma la fiducia, preferendolo nella formazione titolare a un Vlasic non al 100%. Il senegalese è autore di alcuni buoni spunti in fase offensiva e, in più di un’occasione, riesce ad andare via in dribbling ai difensori giallorossi.(Dal 31’ s.t.: con i suoi gol aveva trascinato al Torino alle vittorie contro Genoa e Salernitana nelle ultime due partite, quest’oggi non riesce a esprimersi sugli stessi livelli. Viene ben ingabbiato dai difensori avversari e solamente in rare occasioni riesce a vincere i duelli che innesca.(Dal 10’ s.t.: non era al meglio e per questo non ha giocato dall’inizio, ma nella ripresa entra bene in partita): segna il suo primo gol con la maglia del Torino sotto la Maratona, rispondendo al centravanti avversario Lukaku. E’ un gol importantissimo perché permette al Torino di trovare l’1-1.il suo Torino gioca solo alla pari della Roma ma per lunghi tratti fa anche meglio, tanto che l’1-1 finale sta certamente più stretto ai granata che ai giallorossi.bravo in apertura di match a opporsi in tuffo al primo colpo di testa di Zapata, non può invece nulla su quello che arriva a cinque minuti dal novantesimo e che permette al Torino di pareggiare.dei tre difensori centrali schierati quest’oggi da Mourinho è quello che offre la prestazione più convincete. Sempre attento in fase difensiva.: è protagonista di diversi duelli con Zapata, un cliente difficile da contenere e lo spagnolo se ne rende conto sin dalle prime battute e fatica a contenere il numero 91 avversario.Seck gli crea più di un problema ogni volta in cui lo punta nell’uno contro uno. In più di un’occasione, infatti, il numero 23 del Torino riesce a superare il difensore francese della Roma. Perde anche la marcatura di Zapata sulla punizione dell’1-1.: Lazaro non gli crea particolari problemi sulla propria fascia, ma il terzino della Roma non è autore di una partita da ricordare. Troppo timido, si vede poco in fase offensiva.: in coppia con Cristante forma una solida coppia di mediani in mezzo al campo. Se ci sono da usare le cattive per fermare gli avversari non si tira indietro.come sempre è prezioso in mezzo al campo, sia quando è il Torino ad attaccare, sia quando è la Roma a fare gioco. Nel secondo tempo colpisce anche un palo su un bell’inserimento in area.: nella prima parte di gara si limita più che altro a contenere gli spunti di Bellanova sulla fascia, con il passare dei minuti, però, la prestazione del terzino giallorosso cresce di qualità ed è l’avversario che si trova a doverlo inseguire.(Dal 42’ s.t.non è nella sa miglior serata, fatica a trovare spazi e a far vedere quelle che sono le sue qualità tecniche. Non incide.: è uno dei più vivaci in casa giallorossa, corre molto, si propone, cerca di dare qualità alla squadra in fase offensiva ma si fa apprezzare anche per il lavoro che svolge quando è il Torino ad avere il pallone, aiutando i compagni in fase difensiva.(Dal 25’ s.t.: non incide): non è una partita semplice questa per lui, Buongiorno riesce a contenerlo bene per lunghi tratti della partita ma, la prima volta che riesce a girarsi in area Lukaku dimostra di essere un vero centravanti sfruttando al meglio l’occasione e portando in vantaggio la Roma: la sua Roma fatica a costruire occasioni da rete e, dopo essere comunque passata in vantaggio, subisce la rete del pareggio da calcio piazzato, in quello che dovrebbe essere uno dei punti di forza della squadra.