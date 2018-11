: nulla può sull'incursione personale di De Paul, salva la squadra da un possibile 2-0 nel finale: dalla sua parte si muove De Paul che lo mette in difficoltà varie volte, potrebbe spingere di più: anche lui è costretto a difendere le avanzate del numero 10 avversario. Fuori posizione nel gol bianconero: si fa bucare clamorosamente in occasione del vantaggio di De Paul, sbaglia il tempo dell'intervento: la fascia sinistra è la più pericolosa, assieme ad El Shaarawy combina bene specialmente nel primo tempo: dovrebbe aiutare di più il giocco giallorosso, ma va spesso in difficoltà quando i bianconeri avanzano: anche lui meglio nella prima frazione di gioco, non riesce a incidere nella seconda metà: la sua corsa e la sua rapidità non bastano, tant'è che viene sostituito a metà ripresa. Bocciato(dal 20' s.t.: cerca di puntare l'uomo e mettere cross in mezzo, ma i suoi compagni non ne approfittano. Sbaglia due palle facili a fine partita): meglio ad inizio gara che nella ripresa, ma tutto sommato la sua prova è sufficiente(dal 34' s.t.: il migliore dei suoi, ci mette tanta voglia e cerca di impensierire Musso più volte, senza riuscirci: un'altra prova anonima, ci prova con due colpi di testa che non sono però pericolosi. Delusione(dal 26' s.t.: ha poche palle per pungere e graffiare gli avversari, quelle che gli capitano non riesce a sfruttarleAll.: lascia Dzeko in panca per inserirlo poi alla fine, i suoi cambi sono tutti offensivi ma non portano al pareggio sperato