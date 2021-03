Un tempo a temere i movimenti di Destro senza la necessità di intervenire. Idem nella ripresa.Mancini 7,5: Segue la parabola di Pellegrini, sovrasta Masiello e insacca il gol del vantaggio con una facilità irrisoria e in un momento decisamente deludente del match. Stessa lucidità in difesa. Rock come i Maneskin.Scuote la testa coi capelli di Medusa per pietrificare l’ex Destro che pur non essendo Perseo sa come muoversi. L’inglese però sta sul pezzo dopo settimane ai box e riesce a seguire Mattia in ogni zona del campo.Sbaglia subito due appoggi in una posizione anomala per lui, poi si riprende e il braccetto a sinistra funziona senza guasti fino alla fine anche per demerito degli avversari. Si adatta a tutto.: L’olandese volante scende spesso sulla fascia cercando l’ennesimo cross basso vincente di questa stagione. Va detto che trova di frequente il piedone di Zappacosta ma lui non si scoraggia e al tempo stesso non dimentica di garantire sicurezza alla difesa.: Non abbaglia come a Firenze ma garantisce equilibrio e fisicità contro i canini affilati di Strootman. Non tira mai indietro la gamba. (15’st Villar 6,5: Ruba un gran pallone e colpisce il palo da fuori. Entra in palla): Faccia un passo indietro, ma senza arretrare rispetto alla buona prestazione con la Fiorentina. Operazione eseguita con successo. Dopo un paio di tackle subiti e restituiti ecco prima il tacco per ElSha poi l’assist da corner per la testa di Mancini. Quasi tutte le azioni importanti passano per il suo ufficio.Ha la fortuna di avere di fronte un Ghiglione meno in palla di lui ma la differenza tra lui e Spinazzola è palpabile. (41’st Spinazzola ng): Per entrare nel linguaggio Playstation: usa spesso il cerchio al posto del quadrato e viceversa. Resta un bel lavoro tra i reparti e una maggiore confidenza tattica rispetto a El Shaarawy. (29’st Carles Perez ng : fa prendere il giallo a Criscito): Di occasioni pulite ne ha poche e dà l’impressione di lavorare meglio quando ha campo davanti rispetto a quando si accentra come trequartista. In questo modulo una chance da falso nove sarebbe apprezzata. Tanti anche gli errori di fraseggio. Il rodaggio non è ancora completato, decisamente no. (15’st Mkhitaryan 6,5: si divora mezzo Genoa con numeri di alta classe e una voglia innata): Quasi un peso, non tiene un pallone che uno e fa capire che un conto è giocare senza pressione, un conto è fare il numero nove titolare della Roma. Non segna da 6 partite in campionato. (41’st Fazio ng): Tanto turnover. In un primo tempo non scintillante trova comunque il dominio del possesso palla e il gol del vantaggio nonostante le poche azioni offensive create. Meglio nella ripresa quando la Roma amministra senza rischi.