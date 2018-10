non è stilisticamente perfetto, ma nei primi venti minuti ci mette tre volte le manone. È efficace e tanto basta per non capitolare. Apre, poi, il suo conto con Callejon nella ripresa uscendone vincitore.: soffre molto Callejon che gli scappa quasi sempre alle spalle. Si vede pochissimo in fase offensiva: si appoggia alle chiusure di Manolas quando il livello di difficoltà si alza. Gioca, però, una gara ordinata sfruttando la sua velocitànel primo tempo si erge a monumento, fermando in tre circostanze azioni letali del Napoli. Perfetto nell'uno contro uno ed in un anticipo prodigioso su Milik. Nella ripresa riesce nell'impresa di migliorare il suo rendimento, diventando l'incubo degli avanti del Napoli. Esce stremato e con problemi muscolari (dal 29' stsv): tiene bene rispetto alla mole di gioco prodotta dal Napoli dalle sue parti. Si rivela una scelta azzeccata, poi Di Francesco gli rinforza gli ormeggi con Florenzisi alterna con Nzonzi nel ruolo di terzo centrale nel momento dell'uscita, ci mette tanta grinta dopo il gol del vantaggio a tenere su una Roma schiacciata dal Napoli. Fermato prima dello scadere di frazione da un problema muscolare (dal 42' ptfa il lavoro sporco e ci prova a farsi vivo con qualche conclusione dalla media distanza): molti errori in fase di impostazione, non consente alla Roma di alleggerire bene la pressione partenopea. Nella ripresa migliora il livello della sua partita.propizia il vantaggio della Roma, aprendo un varco sul versante sinistro della difesa del Napoli determinante. Continua a ricamare per Dzeko anche al 34', trovando una palla filtrante meravigliosa (dal 19' st: si abbassa per aiutare il compagno di corsia, svolge bene il compito)percepisce bene i tempi dell'interscambio con Dzeko, si aggiunge alla mediana quando servesi fa trovare pronto per il tap-in vincente al 14', tagliando bene nel cuore dell'area. Non si vede molto nel resto della gara, abbassandosi spesso per fare il terzo di centrocamposi muove subito bene, aprendo gli spazi ed è determinate con il suo movimento su Hysaj in occasione del gol del vantaggio giallorosso. Sbatte solo su un prodigioso recupero di Albiol poco dopo la mezz'orastudia bene la partita, trova in contropiede il vantaggio poi si chiude sistematicamente con un 5-3-2 che porta frutti importanti fino al gol di Mertens