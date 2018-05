Sassuolo-Roma 0-1



Skorupski 6,5: decisivo su Politano nel primo tempo, mantiene la porta inviolata anche nel secondo



Florenzi 6: alcune ripartente di troppo del Sassuolo vengono dalla sua parte



(dal 75' Capradossi sv)



Manolas 7: uomo partita senza ombra di dubbio. E per il gol vittoria (recupera su Duncan e poi calcia contro Pegolo fortissimo, dalla linea di fondo) e per le chiusure continue sugli attaccanti neroverdi



Fazio 5,5: non un gran primo tempo, a fine gara sarà l'unico ammonito della Roma.



Kolarov 6,5: chiusura fondamentale nella ripresa su Babacar. Salva lo 0-1, ma era stato lui a tenere in gioco l'attaccante di colore.



Pellegrini 6: l'ex di turno non brilla. Poche idee, nessun inserimento memorabile, nessun tiro (anzi uno, al 90'+ 1', da dimenticare).



Gonalons 5,5: regia compassata, copertura della difesa non impeccabile.



Strootman 6: l'unico a non mollare mai nel centrocampo giallorosso



Schick 5,5: all'11' colpisce il palo dopo aver superato con un doppio passo in area piccola un difensore neroverde. Fa solo questo in tutta la partita.



(dal 71' El Shaarawy 5,5: il primo a subentrare dei suoi, tocca pochissimi palloni)



Dzeko 6,5: primo squillo al 18', un colpo di testa di poco alto sopra la traversa. Poco dopo impegna Pegolo con un bel tiro a giro dal limite. Nel finale si divora un gol davanti a Pegolo.



Perotti 6,5: nel primo tempo è l'uomo più pericoloso dell'attacco giallorosso. Nella ripresa sparisce.



(dal 79' Gerson sv)





All. Di Francesco 6,5: torna al Mapei per la prima volta da avversario, tra gli applausi. Vince senza prestazione, cosa che non gli piace tanto. La sua Roma è già in vacanza, ma festeggia comunque un anno importante.