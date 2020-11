passa il primo tempo facendo un briscolino con i raccattapalle. Ci pensa Pjaca a svegliarlo al rientro dal riposo. Poi resta vigile sui restanti tentativi dei liguricon un recupero in spaccata su Pjaca, quando il punteggio è ancora quello iniziale, evita guai seri ai suoi compagni. Poi si rimpalla Scamacca con Smalling.la giocata di Scamacca in occasione del gol lo manda fuori giri spalancando a Pjaca la prateria verso Lopez. Errore insolito per lui e per questo ancor più grave. In generale non appare il baluardo che abbiamo imparato a conoscere.Pjaca lo brucia una volta sola, quella del gol. Ma l'errore non è il suo. Per il resto presidia la zona di competenza senza correre altri rischi.spinge poco al cospetto di quella che in estate poteva essere la sua squadra.detta i tempi del gioco giallorosso non risparmiando incursioni frequenti nell’area del Grifone. Nel finale paga la stanchezza perdendo qualche pallone di troppo.dove lo metti sta e fa ciò che gli si chiede con il massimo del profitto, sia che si tratti di impostare che di tamponare. Anima e core di questa squadra.(dal 42’ stinizia col piede pigiato sull’acceleratore ma deve alzare bandiera bianca dopo solo un quarto d’ora.(dal 14’ pt B.si adatta alla ragion di stato schierandosi sulla mancina che non è la sua fascia preferita. Ma non se ne accorge nessuno. Splendido l’assist no-look per il raddoppio di Mkhitaryan).cerca gloria creando brecce nella terra di mezzo gestita da Masiello e Criscito ma raramente la trova. Malgrado una gara sottotono lascia comunque il segno pennellando l’assist per la tripletta di Mkhitaryan che chiude i giochi.l’uomo in più di Fonseca. Si traveste da Mandrake e con tre magie fa sparire il Grifone. Una tripletta e una traversa non sono da tutti i giorni per uno che di ruolo farebbe il fantasista.svolge l’ingrato compito di sostituire Dzeko e lo fa nel peggiore dei modi divorandosi un gol prima del riposo e restando nell’ombra per il resto del tempo.(dal 15’ stcol suo ingresso Fonseca ridisegna la Roma, ristabilendo la parità uin mezzo al campo. Clamoroso l’errore con cui sciupa il 3-1 a tu per tu con Perin).come da copione arriva al Ferraris con il chiaro intento di fare la gara e per un tempo soffoca il Grifone, trovando anche il vantaggio a tempo quasi scaduto. Poi però i suoi soffrono il ritorno del Genoa che trova il pareggio e regge la contesa. Ci pensa Mkhitaryan a togliere le castagne dal fuoco e a far dimenticare l’assenza di capitan Dzeko. Arrivano comunque tre punti pesanti in una giornata in cui molte dirette concorrenti mordono il freno.