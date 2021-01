Un’ora di relax e di risate vista la prestazione del concorrente SIlvestri dall’altra parte. Poi non oppone resistenza su Colley: Modesto sul gol e impietoso guardiano di difesa al cospetto di Zaccagni. Il più lucido per un’ora di una difesa ancora orfana di Smalling. Poi si addormenta sul gol di Colley.: Dopo dieci minuti alza bandiera bianca. (11’pt Kumbulla 6: qualche difetto in copertura di palla ma reagisce bene all’entrata a freddo): A sinistra dura meno di un parlamentare in tempi di crisi. Spostato al centro mostra ruvidezze rischiose vista la diffida sulle spalle ma è sempre sul pezzo senza mollare un centimetro.: Guida in sicurezza concedendosi pure derapate di classe come il tacco a fine primo tempo. Con Colley scala in prima. (41’st Bruno Peres ng): Volente o nolente entra in quasi tutte le azioni offensive. In fase di copertura si fa trovare impreparato su Tameze ma i suoi strappi sono preziosi. (41’st Diawara ng): Lezione di volo con piroette e planate, nel secondo tempo scade il ticket e torna a terra (25’st Cristante 6: regge botta): Lascia il palco a Mkhitaryan, ma nelle pause dell’armeno pure lui cerca applausi in zona gol. La sinistra che funziona. Impreciso nella ripresa quando avvia l’azione del gol di ColleyIl timone è ben saldo nella mani del capitano che provoca i gol di Mancini e Mayoral. Peccato per il giallo pesante che gli toglie fascia e maglia contro la Juve: Graffia, morde, corre. E’ una prestazione da felino di razza quella dell’armeno che 32 anni li ha solo all’anagrafe. Ripresa in caloDzeko non si scusa? Lo spagnolo ringrazia e sfrutta l’assenza del bosniaco segnando il nono gol stagionale e mettendosi al servizio della squadra per tutta la partita (41’st Perez ng): Resiliente nel vero senso del termine. La squadra gli ribadisce fiducia totale sul campo giocando una delle migliori partite della stagione. Fin qui ha vinto tutte le scommesse, anche le più rischiose.