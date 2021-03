:Schegge di paura. Prende un gol su punizione sul suo palo ed è impacciato sul raddoppio. Coi piedi poi crollano i like: Svagato. L’autobus lo aspetta per le prime due fermate, poi avanza e lui si perde in vani tentativi di rincorsa (38’st Kumbulla ng): La mutazione a difensore è completata ma non è perfetta. Si perde Mertens sul raddoppio e spreca tanti palloni in costruzione. Davanti prova una bella mezza girata: Si fa squalificare, provoca la punizione-gol e si guarda Politano in occasione dello 0-2. Confuso, come quasi sempre nei big match. Ennesima notte di taranta: Si ritrova in quasi tutte le situazioni difensive pericolose. A volte se la cava con bravura, a volte con fortuna, a volte non se la cava affatto: Un ruolo che non gli appartiene più. Resta a metà del guado tra il pressing di Zielinski e le legnate di Demme. Nella ripresa becca il palo dando segnali di vita: Resta schiacciato e può solo cercare di gettare la rete per catturare i furetti del Napoli (22’st Villar 6: porta un po’ di coraggio e verticalità): Con Politano poteva scambiarsi maglia e armadietto. Il duello di ieri sera è stravinto dall’ala del Napoli che gli fa rimbombare nelle orecchie una playlist metal: E’ fuori forma, stanco e fuori dagli schemi. Perché insistere? Koulibaly se lo divora. (22’st Perez 5: inoffensivo): Prima serata in frac per il Faraone ma c’è troppa eleganza e poca cattiveria. Pessimo il dialogo coi compagni di reparto, mai pericoloso al tiro: Resta sul ring e prova a farsi valere coi due centrali del Napoli. Ha poche occasioni per cercare il colpo vincente. Lavora solo di manovra. (22’st Mayoral 5: non mette nemmeno la manovra): Solito copione e una lavata di testa da Gattuso che fa male come e più dell’andata. Segnali zero di crescita con le big e il treno Champions che si allontana