Rui Patricio 6: spettatore non pagante del match, praticamente mai impegnato.Karsdrop 7: spinge tanto sull’out destro, i suoi compagni gli affidano sempre il pallone e lui crossa spesso in maniera pericolosa. Mette in crisi Ruggeri eJaroszynski.Mancini 6,5: non ha molti patemi, se non Bonazzoli che qualche volta lo mette in difficoltà. Sfiora il gol di testa.Ibanez 6,5: anche lui subisce un po’ il fiato sul collo di Bonazzoli, ma la sua prova è convincente.Vina 7: la sua conclusione è la più pericolosa del match nel primo tempo. Sforna, dopo una bella discesa l’assist, per la rete di Pellegrini.(dal 37’ st Calafiori sv)Veretout 7,5: smista palloni davanti alla difesa con grande sagacia. Sigla il raddoppio con un piatto chirurgico e serve la palla dello 0-4 a Pellegrini.(dal 38’ st Diawara sv)Cristante 6,5: dà supporto a Veretout, ci prova da fuori in un paio di circostanze. Corre tanto e aiuta i due centrali difensivi.Pérez 7,5: sguscia spesso via a destra, Ruggeri e Jaroszynski non lo tengono. Nella ripresa diventa devastante. Sul gol del raddoppio porta a spasso Obi, sul tris a perderlo è Di Tacchio. Regala la palla del gol ad Abraham.(dal 33’ st Shomurodov 5,5: sbaglia il gol dello 0-5)Pellegrini 8: è la stella in campo, accende sempre la luce. Si inserisce bene in occasione dello 0-1 e finalizza nel modo giusto. Una perla il destro a giro per il poker. Ha tecnica sopraffina.Mkhitaryan 7: si nasconde un po’ nel primo tempo, non prova mai la giocata, infatti la Roma attacca spesso sul lato opposto. Nella ripresa sale in cattedra. Un cioccolatino l’assist, tra le gambe di Aya, per il raddoppio di Veretout.(dal 26’ st El Shaarawy 6,5: entra bene. Mette lo zampino sullo 0-4 e ripiega spesso in fase difensiva)Abraham 7: nel primo tempo Gyombér lo tiene bene a bada, lui ci prova solo di testa. È sempre molto mobile e lo dimostra sul gol del raddoppio, quando avvia l’azione e fa una preziosa sponda per Mkhitaryan. Fulminante il destro per il tris.(dal 38’ st Mayoral sv)All. Mourinho 7,5: la Roma è a sua immagine e somiglianza, tosta e vincente. La squadra soffre un po’ i pochi spazi nel primo tempo, ma nella ripresa dopo il primo gol va col pilota automatico. Esce dall’Arechi ancora imbattuto in questa stagione