Roma, le pagelle di CM: Pellegrini in crescita, Kristensen timido

Salernitana-Roma 1-2



Rui Patricio 6: Candreva lo avverte, si fa trovare pronto su Bradaric e Tchaouna. Rischia la frittata su un tiro di Martegani. Può poco su Kastanos, non sicuro anche su Tchaouna. Plastico su Ikwuemesi.



Karsdorp 5,5: si era fatto vedere poco, trova però l’assist per Pellegrini. Si fa saltare da Tchaouna sul gol di Kastanos.



Llorente 6: partita ordinata dello spagnolo, preciso nelle chiusure.



Mancini 6,5: solito leader lì dietro, paga in centimetri con Simy, ma gli mette comunque la museruola.



Kristensen 5,5: non marca Kastanos sull’1-2.



Bove 6: soffre la pressione di Basic. Avvia l’azione del 2-0, meglio nel secondo tempo.



Cristante 6,5: sempre presente in mezzo al campo. Suo il colpo di testa che Maggiore tocca di mano. Smista bene palla e fa filtro.



Pellegrini 7: nel suo primo tempo solo una punizione alta e un giallo. Segue l’azione e si trova a segnare comodamente il raddoppio. Nella ripresa è più nel vivo delle azioni.



(43’ st Huijsen sv)



Dybala 7: tocca pochi palloni nel primo tempo. È glaciale dal dischetto. Imbuca con il tacco per Karsdorp sullo 0-2



(26’ st Aouar 5,5: si vede poco)



Lukaku 6: si vede poco negli ultimi metri, gioca molto con la squadra.



El Shaarawy 6: guida la ripartenza da cui nasce lo 0-2.



(33’ st Zalewski sv)



All. De Rossi 6,5: prosegue sulla scia del 4-3-3. Primo tempo inoffensivo dei suoi, l’episodio del rigore sblocca la squadra. Ma quando arriva il gol di Kastanos, i giallorossi si spengono. Si copre nel finale, evitando grossi patemi. Quarto posto ad un punto.