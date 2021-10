Cagliari-Roma 1-2



Rui Patricio 6,5: tiene a galla la sua squadra con una super parata su Pavoletti sull'1 a 0. Nell'azione successiva la Roma troverà il pareggio.



Karsdorp 6,5: pericoloso in fase offensiva, attentissimo in fase difensiva.



Ibanez 7: se i giallorossi escono indenni da Cagliari è grazie alla sua rete.



Mancini 6: sfiora più volte il gol. Partita nel complesso sufficiente.



Vina 5: mai propositivo, surclassato in fascia dal giovane Bellanova.

(dal 12' s.t Afena-Gyan 6: sfiora il gol all'esordio in Serie A. Sempre attento sulle discese avversarie).



Cristante 6: più volte pericoloso nell'area avversaria. Prende per mano il gioco giallorosso nel momento del bisogno.



Veretout 5,5: impreciso sui cross, a tratti fuori dal gioco.

(dal 45' +1 s.t Kumbulla s.v)



Pellegrini 7,5: prima trova l'assist per il pareggio di Ibanez, poi si inventa il gol vittoria con una splendida punizione.



Zaniolo 6,5: una sua discesa porta al fallo che permetterà alla Roma di vincere. Sempre pericoloso ma sempre sfortunato in zona gol.

(dal 36' s.t Calafiori s.v)



Mkhitaryan 5,5: solitamente l'armeno sembra un treno ma quest'oggi qualcosa si è inceppato. Prova a muovere le acque ma siamo abituati a ben altre giocate.

(dal 1' s.t El Shaarawy 6,5: il suo ingresso porta vivacità all'attacco giallorosso. Sfiora l'eurogol con una splendida rovesciata).



Abraham 5: mai pericoloso. Serata da dimenticare per lui.



All. Sacramento/Mourinho 6: quest'oggi in panchina il vice di Mourinho per via della squalifica. Sufficienza arrivata solamente per la vittoria. Rischiano di fare la frittata contro un Cagliari veramente decimato.