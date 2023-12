Poche colpe e nessun merito sul primo gol. Nella ripresa è come al solito goffo in uscita. E ne fa le spese pure Kristensen.: Atteggiamento da Greaser, anche quando c’è da far capire a Saelemaekers che non è giornata da furbetti. Ma non basta oggi. (81’ Celik sv)Sempre nervoso, si fa notare in positivo solo quando prova a beffare Ravaglia da centrocampo. Poi tanti buchi. (64’ Azmoun 5,5: prova ad aumentare il peso offensivo, ma è un mero tentativo): Appena alzi il volume, lui barcolla. Ndoye lo tramortisce a piccoli passi, fino ai due gol che nascono proprio da quella parte: Il vichingo dimostra di stare bene e di poter far valere il fisico su una corsia che oggi è di sua competenza. Bene anche al cross. Sfortunato sul bis bolognese quando provoca un autogol. Resta uno dei pochi decenti in campo.: Maniere poche natalizie. Attenzioni dure che vengono ricambiate. Dall’altra parte però ci sono pure idee precise su come far male anche col pallone tra i piedi.Leggero, come cantava Ligabue.. Sul primo ribaltamento però viene preso alle spalle e anche al contrasto ha spesso la peggio con Freuler. Nella ripresa non ha mai il pallino del gioco tra i piedi.: Recupera, ma non deve essere per forza una buona notizia. Dietro è spaesato, davanti è disordinato. A cosa serve in queste condizioni? (1’st Sanches 4,5: Passeggia come fosse al cantiere. Viene rimesso fuori dopo un quarto d’ora. Lo rivedremo ancora? 64’ Bove 6: Dà mobilità e attacca la profondità)Solo scelte sbagliate, solo errori. Che sia quando accompagna Moro in area o quando deve provare a far male davanti. Che si fa? (81’ Pisilli sv: il Bologna non è lo Sheriff): Corre su e giù alla ricerca della carta giusta da regalo per completare i pacchetti. Spesso però si perde a guardare la vetrina e il Bologna lo rimonta sul più bello.Da combattimento. Poi ha due occasioni, la seconda se la divora.La Roma arriva sempre dopo nelle seconde palle e anche la scelta di tenere fuori Bove risulta anomala. Poteva finire pure peggio.