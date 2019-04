ROMA-CAGLIARI 3-0



Mirante 6,5: Semplicità, a volte basta quella. Blinda di nuovo la porta con un paio di parate non impossibili, ma il suo merito più grande è quello di aver riordinato una difesa a pezzi.



Florenzi 6: Ha poco lavoro da sbrigare in difesa, così spinge la fascia un po’ più in la divorandosi pure il 3-0 a fine primo tempo. Gara senza affanni.



Manolas 6,5: Un Pavoletti al massimo dell’ambizione gli farebbe comunque poca paura, figuriamoci se l’attaccante del Cagliari è in versione happy hour. Al 20’ cerca di emulare Fazio ma il suo colpo di testa finisce alto. Con lui in campo nell’ultimo mese la porta della Roma è rimasta inviolata.



Fazio 7: La cura Ranieri non solo gli ha permesso di recuperare i muscoli persi in difesa, ma gli ha restituito anche agilità e slancio in attacco.



Kolarov 6,5: Chiude il sabato con l’ennesimo gol. Giornata di totale relax contro Birsa che riesce a rendersi pericoloso solo a inizio ripresa con un colpo di testa che il serbo giudica troppo innocuo.



Lo. Pellegrini 6: Copre con classe un paio di scivoloni di Nzonzi ed è sempre nel vivo di un gioco che oggi non necessita di grandi geometrie. Sfiora il gol nella ripresa. Nzonzi 5,5: Soliti errori di appoggio e un senso di fragilità pure in una partita senza difficoltà. Resta l’unico della rosa - insieme a Schick - che non ha tratto giovamenti dalla cura Ranieri.



Kluivert 6,5: Il giovane Justin prova a non essere da meno dei suoi compagni dell’Ajax: sale in bici e percorre il prato dell’Olimpico come fossero le strette vie di Amsterdam. Assist essenziale per Pastore, e pure qualche caduta dal sellino in fase di costruzione. (42’st Coric ng)



Pastore 7,5: La sorpresa arriva una settimana dopo Pasqua. El Flaco gioca titolare per la prima volta con Ranieri e regala numeri a ripetizione: il gol dopo 7 minuti, la traversa(19’st Perotti 6: altro argentino in cerca di riscatto. Regala a Dzeko un pallone d’oro e fa intravedere segnali di ira positiva)



El Shaarawy 6,5: Il Faraone targato 2019 non si fa intimorire da nessuno. Si mette al servizio dei compagni, che non sempre sfruttano le sue intuizioni, e prova a raccogliere l’undicesimo centro stagionale. Con poca fortuna (29’st Under ng: voglia tanta, precisione poca)



Dzeko 6: Non fa tris, nel senso che non replica le grandi prestazioni viste con Udinese e Inter. Sempre nel vivo del gioco, ma poco preciso quando c’è da sbattere il tris sul tavolo.



Ranieri 7,5: Ultime quattro partite, ecco il bilancio: dieci punti, un solo gol subito e il momentaneo quarto posto. Pregevole l’intuizione Pastore. Riesce dove tanti non saprebbero come cominciare, e con l’ombra Conte sulle spalle. Un traghettatore modello, o forse qualcosa in più?