- Se la Roma porta a casa un punto da Udine il merito è tutto suo. Strepitoso e fortunato su Makengo nel primo tempo, provvidenziale su Samardzic nel recupero.- Beto non è nella sua miglior giornata. Lo limita bene. Dall’85’- Soffre poco e niente Beto. Vince tutti i duelli aerei.- Dalle sue parti l’Udinese affonda con continuità, spesso in difficoltà.- Un bel duello con Udogie che finisce in parità. Dal 73’- Nel primo tempo è l’unico a tirare in porta nella Roma, ma nel complesso soffre il dinamismo di Makengo. Sostituito all’intervallo. Dal 46’ El- Tanto fumo e poco arrosto. Non riesce a dare la svolta.- Come Oliveira va in difficoltà contro il dinamico centrocampo dell’Udinese.- Serata brutta per lui. Deulofeu, Pereyra e Molina lo fanno a fette. In costante difficoltà. Dal 65’- Da pepe all’attacco abulico della Roma. Sfiora un gran gol con un tiro dal limite.- Trasforma il pesante rigore dell’1-1. Fino a quel momento partita con più ombre che luci.- I difensori dell’Udinese lo sovrastano fisicamente. Ci prova, ma non riesce ad incidere.- Pablo Marì lo annulla. Mai nel vivo del match, pochissimi i palloni toccati. Dal 65’- Non entra bene. Spreca malamente un contropiede ma conquista, involontariamente, il rigore dell’1-1.- Una Roma spenta, senza gioco, quella scesa in campo al Friuli, dominata da una frizzante Udinese. Il portoghese deve ringraziare il suo portiere se i giallorossi tornano con un punto da Udine.