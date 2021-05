Spezia-Roma 2-2



Cerantola 7: preso subito a pallonate tieni in piedi la barca giallorossa. Poi normale amministrazione

Karsdorp 5,5: prova a presidiare la propria fascia preso sempre di infilata, ma è tutta la difesa che fa fatica ad arginare le lacune del centrocampo. Meglio nella ripresa.

Mancini 5,5: in certi frangenti del primo tempo imbarazzante. Poi sale di tono con tutti i compagni.

Kumbulla 4,5: preso d’infilata da ogni dove. Imbarazzante.

Santon 5: probabilmente sono stati gli ultimi scampoli in giallorosso. E non ne resta un bel ricordo sicuramente. (1’ st Reynolds 5: per poco non fa che far rimpiangere Santon)

Cristante 5: non pervenuto in un centrocampo sovrastato per 90’.

Darboe 4,5: tocca 5 palloni ne sbaglia 10. Prima mezz’ora da dimenticare. (15’ st Villar 5,5: porta un pochino più di ordine)

Pedro 5,5: non riesce a dare continuità dopo il gol nel derby. (26’ st Pastore 6: riesce ancora a fornire qualche giocata di alta scuola come l’assist per Cristante in mezzo all’area ligure)

Mkhitaryan 6,5: meglio nella ripresa e segna la la rete del pari che vale l’Europa e che salva i giallorossi da un finale di stagione che avrebbe avuto poco a che fare col blasone giallorosso

El Shaarawy 6,5: forse l’unico a salvarsi nel marasma generale del primo tempo, poi riaccende le speranze capitoline. Messaggio anche per la Nazionale?.

Mayoral 5: evanescente è dir poco. (15’ st Dzeko 6,5: chissà se rimarrà, certo è che è difficile pensare al bosniaco lontano da Roma)

All. Fonseca 6: salva l’onore. Certo mancavano molti titolari, ma la prestazione del primo tempo è stata deprimente.