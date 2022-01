: I grandi portieri non si vedono da 5 belle parate su sette, ma da una su una. E lui la compie a 5’ dalla fine evitando il patatrac: Svolge il compito di terzino destro di riserva non facendo sentire il peso (si fa per dire) dell’assenza di Karsdorp e non andando mai per il sottile. Buoni anche due cross. (94’ Keramitsis sv: auguri): Seziona i movimenti di Joao Pedro per 85 minuti. Nel momento decisivo però si perde il brasilianio e rischia di far passare altri 5 giorni di inferno ai tifosi.Duello di stazza e istinto con Pavoletti. La vince tremando un po'.Allerta il Verisure in fase difensiva per un'ora soltanto. Al 60’ un suo cross per Abraham da sospirare di angoscia i 5 mila presenti. E nel finale che paura...Dopo due minuti verticalizza e per poco non fa guadagnare un rigore alla Roma. Poi si mette in cabina di regia aumentando a dismisura la media lanci lunghi, non sempre azzeccati. Becca il primo giallo italiano e si guadagna il penalty buono. Il pallone lo prende lui, lo accarezza e poi manda Cragno al Bar. Nella ripresa c’è qualche errore di troppo in fase di passaggio.Non si limita alle fusa ma quando ha l’occasione tira fuori gli artigli mantenendo a bada Marin e Deiola. I compagni non sfruttano i suoi colpi di genioVa in campo all’ultimo secondo, e forse proprio l’iniziale esclusione lo carica più del solito. Poi torna la confusione degna di una mattina di Dad (94’ Bove sv)Quando ha l’occasione di fare il salto di qualità davanti a Cragno fa roteare le gambe e perde l’attimo buono. Un copione già visto. Nella ripresa si mostra generoso in fase di recupero e finalmente riesce a concludere verso la porta dopo una bella giocata. Sfiora il palo. (84’ Karsdorp sv): Un ruolo alla Eto’o per un ragazzo che si è ritrovato a sognare ancor prima di addormentarsi. Ma deve sudare tantissimo ancora, soprattutto quando arriva sottoposta. Prende un giallo severo visto che è Altare a scaraventarlo addosso a Cragno. (75’ Shomurodov 5: è riposato, dovrebbe essere più che arrabbiato. E invece quando ha la porta spalancata calcio come se ci fosse un bambino di 5 anni in porta)Un colpo di testa annacquato, qualche scambio gradevole con Felix e qualche sbadiglio. Not well, non stasera.Tanta noia come se non bastasse già l’Olimpico semi-deserto. Sblocca il risultato su un rigore guadagnato da uno dei “suoi” uomini. Quelli da cui deve ripartire la Roma. Il resto è come al solito tanti errori, sofferenza e un atteggiamento naif soprattutto a parte di chi subentra. Così non si va lontano, ma almeno si gode la prima vittoria del 2022.