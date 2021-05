: sul voto pesa ovviamente l'errore in disimpegno da cui nasce l'1-0 doriano. Incolpevole in occasione del diagonale di Jankto, bella parata su Keita, ma ininfluente ai fini del risultato.: al rientro, probabilmente il migliore della difesa giallorossa, di sicuro il meno colpevole sui gol. Alla Roma serve parecchio, è l'unico a salvarsi.: tante incertezze e altrettante amnesie. I tre giallorossi dovrebbero avere vita facile contro l'unica punta blucerchiata, in realtà i movimenti offensivi doriani gli fanno spesso girare la testa.: non è al meglio fisicamente, soffre i movimenti blucerchiati ed è costretto a issare bandiera bianca a metà secondo tempo.(dal 19' s.t.: neppure il tempo di trovare la posizione in campo, che la Samp ha già segnato. Poi ha vita abbastanza semplice, perché i padroni di casa amministrano il successo senza spingere sull'acceleratore).serataccia. Augello gli scappa via sempre, in più l'esterno ex Inter non spinge e vede i suoi pochi cross infrangersi quasi sempre sul diretto avversario. Il raddoppio nasce dal suo versante, Jankto ha un passo doppio rispetto a quello del numero 18 giallorosso.(dal 24' s.t.: senza infamia e senza lode, ha un altro ritmo paragonato a Santon).si vede raramente, sia in fase offensiva che in azione di contenimento. Anche lui non al meglio fisicamente, patisce la quantità di Thorsby e la lucidità di Silva.(dal 37' s.t..): vale il giudizio dato a Villar. Meglio quando deve rompere il gioco, ma da un calciatore con la sua qualità e i suoi mezzi tecnici ci si attende decisamente di più.: spinge poco, Bereszynski lo tiene senza problemi, si concentra principalmente a difendere senza però garantire sostegno alla manovra offensiva.: è evidente il suo ritardo di condizione, si accende a fiammate, quando lo fa crea sempre qualcosa, ma il ritmo è ancora lontano. Un suo bel tracciante libera Dzeko in area, prova un paio di sgasate, ma c'è poco altro.generoso, è il giallorosso più determinato e pericoloso. Salta Audero ma mette sull'esterno il pallone, scatta spesso sul filo del fuorigioco. Per la Roma, però, non è serata, perché il numero 9 si fa ipnotizzare dal dischetto da Audero. Ovviamente, l'errore influisce sul voto, altrimenti sarebbe stato più alto, quantomeno per l'impegno.: ha due chance, ma in entrambe le circostanze sbatte contro un monumentale Tonelli. Sfortunato, ma pure poco lucido, è comunque uno dei migliori.(dal 24' s.t.: difficile pensare di poter creare qualcosa dopo mesi ai margini, tocca un paio di palloni e poco altro).All.ha la faccia di un allenatore dimissionario, sembra persino rassegnato al suo destino. La Roma si è squagliata, mentalmente e fisicamente, e questo è evidente a tutti. La squadra giallorossa vista a Genova non ha un'identità ben definita, i giocatori sembrano spaesati e privi di punti di riferimento. Alla prima difficoltà, i giallorssi si disuniscono e non riescono più a riorganizzarsi. L'attenuante degli infortuni è lecita, ma c'è dell'altro.