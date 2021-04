: nel primo tempo la sua porta sembra stregata, anche per merito suo naturalmente. Nella ripresa viene trafitto due volte, ma senza colpe.: centrale di destra adattato, va in difficoltà come tutto il reparto difensivo.: per due lanci illuminanti in impostazione, tanti buchi dietro, compreso l’ultimo, fatale su Raspadori.: l’unico centrale vero mandato in campo da Fonseca. Bravo sì, ma avrebbe bisogno di un collega.: nel primo tempo praticamente non si vede, preoccupato da Boga. Nella ripresa segna l’importantissimo gol del raddoppio. Un bel diagonale.: non bene, soprattutto a inizio gara. Viene ammonito, poi rischia il doppio giallo. Nella ripresa mette in porta El Shaarawy, vero, ma senza Villar la Roma consegna il pallino al Sassuolo e sta a guardare.: è freddo dal dischetto, poi sfiora la doppietta con un tiro dal limite. Nella ripresa passa a fare il trequarti al posto di El Shaarawy.: fa la fascia mille volte, ma si addormenta sul pareggio di Traorè. Suo l’assist per Bruno Peres.: tra i più vispi dell’attacco giallorosso, almeno nel primo tempo. Con un guizzo improvviso sorprende Marlon, che lo atterra in area e causa il rigore.: è il primo a destarsi dal torpore che avvolge i giallorossi nei primi minuti di gioco. L’affondo migliore comunque lo fa nella ripresa: lanciato da Diawara, solo davanti a Consigli viene ipnotizzato dal portiere neroverde.(28’ s.t.: il suo ingresso sposta Pellegrini sulla trequarti, ma la Roma non sembra beneficiarne più di tanto): non tocca una palla per una buona mezzora, poi un lancio di Cristante lo mette davanti a Consigli, ma lui non riesce a superarlo. Ancora poco pungente nella ripresa.(38’ s.t.All.: la Roma parte malissimo e nei primi venti minuti praticamente non la vede mai. Il tecnico portoghese è bravo però a modificare l’assetto in tempo, passando al 4-4-2. L’atteggiamento complessivo è sembrato in ogni caso fin troppo rinunciatario, fin troppo attendista.