: Non è una sicurezza, ma riesce a mettere una pezza importante su una conclusione volante di Vlahovic. Forse sul gol sarebbe dovuto uscire.: Rude, fisico, ma efficace. Commette molti falli, su uno rischia quasi il rosso dopo una gomitata a Ribery, ma riesce a portare a casa il suo compito, lasciando pochissimi spazi.: Dei tre in difesa è quello che balla di più, lasciando spazi agli avversari e sbagliando qualche pallone pesante di troppo.: Dalle sue parti ci prova Vlahovic, ma riesce sempre a tenerlo sotto stretta osservazione, lasciandogli pochissimi spazi. Partita di gestione per il centrale albanese, che commette però qualche fallo di troppo e riceve un giallo evitabilissimo.(Dal 36’ s.t.: SV): Il laterale brasiliano non riesce a incidere, partendo male con Igor davanti. Con Biraghi riesce a trovare più spazio, ma non spinge mai sulla fascia. In difesa la Fiorentina non ci prova neanche, e non lascia spazi.(Dal 36’ s.t.: SV)Il francese, ex di gara, è sicuramente il migliore centrocampista della Roma per distacco. In mezzo al campo, sia quando si vede, che quando fa il lavoro sporco, è preziosissimo per i giallorossi. Esce per infortunio nell’azione dell’autogol di Spinazzola, e probabilmente la sua presenza avrebbe evitato anche quello.(Dal 17’ s.t.: Entra per vivacizzare la Roma, movimentando la manovra offensiva e riesce nel suo compito. Aumenta la pressione dei giallorossi e aiuta i suoi a portare a casa i tre punti): Non una bellissima prestazione in mezzo al campo del centrocampista, che a volte sembra esterno al gioco. Mette la sua firma con un bel guizzo all’ultimo minuto, quando sul filo del fuorigioco riesce ad inserirsi e battere Dragowski.: Mezzo voto in meno per l’autogol sfortunato, che avrebbe potuto condizionare la gara. Il suo gol nasce da un grandissimo inserimento, quando batte benissimo in girata Dragowski. Per il resto della gara continua a spingere e fare male sulla corsia, battendo sistematicamente Venuti.: Si adatta, prima giostra da seconda punta, poi da interno di centrocampo. Una risorsa preziosa per la Roma, in entrambe le vesti è un valore aggiunto, dando tempi di gioco e qualità. Cala verso la fine, decisamente spremuto.: Continua il momento negativo dell’armeno, che non riesce ad entrare mai in partita. Prova ad accendersi più volte, ma sbaglia tanto, soprattutto vicino alla porta. Avrebbe sul destro una bella occasione, ma strozza il tiro comicamente.(Dal 22’ s.t.: Carta vincente di Fonseca, che lo inserisce e cambia la partita. Vivace e frizzante, salta l’uomo e crea molti problemi alla difesa della Fiorentina): Stecca la partita, non riuscendo mai ad essere incisivo. Ci prova in tutti i modi, ma sbaglia tantissimo, soprattutto quando ha sul destro una conclusione per battere Dragowski, ma la spara sul portiere polacco.: Una delle peggiori partite della Roma sul piano del gioco, che però riesce a sfruttare le distrazioni della Fiorentina per portare a casa i tre punti. Ottimi i cambi, che cambiano la partita.