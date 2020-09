impegnato soprattutto nella ripresa, si difende bene, anche rischiando qualcosa nelle uscite.si propone sia in fase difensiva che offensiva, con grande corsa ed intensità.schierato in emergenza nella zona difensiva, fa del suo meglio al costo di qualche errore.chiude in pù occasioni la strada agli attaccanti avversari, soprattutto su Di Carmine. Partita sicuramente più che sufficiente.buona partita, con giocate precise ed efficaci, in un sistema di gioco che può farlo crescere in futuro.(dal 28' s.t.poco reattivo nei contrasti, si perde tra le maglie avversarie, facendosi spesso bloccare sul nascere dell'azione.(dal 44' s.t.gioca molto di sponda, sporcando anche i palloni avversari.si propone con continuità in avanti, confezionando buoni cross per i propri compagni oltre che un palo clamoroso. Migliore dei suoi in campo.bene soprattutto nel primo tempo, quando dimostra tutte le sue capacità tecniche.viene a prendersi spesso il pallone in tutte le aree del centrocampo, combattendo su ogni pallone.(dal 34' s.t.entra e spacca la partita per i suoi. Ogni pallone passa dai suoi piedi e con la sua velocità crea molti problemi alla difesa avversaria.)si spegne a metà della ripresa, sparendo un poco dal gioco. Sufficiente comunque la gara, anche se non è riuscito a far male alla difesa avversaria.Roma che si rende pericolosa a tratti, soprattutto nel secondo tempo, con l'entrata di Kluivert che forse poteva essere fatta prima. La forma della squadra non è al massimo e si vede. Per la prossima gara bisognerà riguardare alcune cose.