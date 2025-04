Roma, le pagelle di CM: Svilar vola. Shomurodov jolly

Getty Images

La Roma non va oltre il pareggio contro la Juventus. Shomurodov ancora decisivo dalla panchina, Svilar salva su Vlahovic. Angeliño appannato rispetto agli scorsi mesi.7 – Si fa trovare subito pronto sul tiro di Thuram. Poi con un miracolo nega la rete a Vlahovic. Incolpevole sulla rete di Locatelli.6,5 – Il solito guerriero. Pellegrini non c’è e la fascia sul braccio torna da lui. Solida grande prestazione senza errori in difesa.6 – Ha annunciato il ritiro pochi giorni fa ma Ranieri non rinuncia a lui in un big match. Al 15’ mura Vlahovic. Poi sbaglia poco, ma Ranieri lo lascia negli spogliatoi dopo il primo tempo (dal 46’7: entra e segna. È il quinto gol su sei che fa dalla panchina)

6 – È disattento sul colpo di testa di Vlahovic, lascia libero di colpire il serbo ma Svilar salva il risultato con un miracolo. Sfiora la rete ma Di Gregorio gli nega il gol. Poi arriva a Shomurodov a segnare. Nella ripresa sbaglia poco.6 – Torna titolare dopo quasi un mese, ma non come centrale di destra e a tutta fascia soffre un po’ troppo. Poi nel secondo col cambio di modulo cresce ma esce per un problema fisico. (dal 71’ Nelsson SV)5,5 – Si divora il gol del vantaggio al 20’. In difficoltà durante la partita non riesce a replicare la prestazione di Lecce (dal 61’ Paredes: dà equilibrio in mezzo al campo)

6,5 – Qualche disattenzione iniziale ma poi si rivede il vero Koné. Manu lotta in mezzo al campo e vince tantissimi duelli. Poi arriva stremato a fine gara, ma i segnali sono positivi.5,5 – Quasi al traguardo della stagione accusa un po’ di stanchezza e i primi campanelli d’allarme erano arrivati già a Lecce. Spinge di meno e dietro si arrangia.5,5 – Timido nel primo quarto d’ora. Cresce col passare dei minuti e sfiora anche il gol con un bel colpo di testa alla mezz’ora del primo tempo. Fermato dal palo. Spento nella ripresa (dal 61’6: si rivede in campo dopo due mesi. Corre tanto, ma spesso è in ritardo)

6 – Ha voglia di rivalsa contro la sua ex squadra. Dal suo cross arriva il colpo di testa di El Shaarawy che si stampa sul palo. Si sacrifica anche in difesa quando c’è bisogno. Nella ripresa gioca a tuta fascia sulla destra, dalla sua punizione nasce l’1-1.6 – Lotta nei primi minuti e da una sua sponda nasca una bella occasione per Cristante. La partita non è facile ma gestisce dei palloni complicati (dall’85’ Baldanzi SV)Allenatore:6 – La Roma regala un tempo alla Juve, poi Ranieri la risolve con i cambi. Quindicesimo risultato utile di fila, ma i giallorossi scivolano al settimo posto