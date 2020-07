Chiamato poche volte in causa ma sempre vigile e presente. Quando c'è da mettere i guantoni non si tira indietro.Rientra e non sfigura. Tiene a bada l'ottimo Torregrossa e segna un gol pesante per lui e per la RomaE' il migliore del pacchetto difensivo. Gioca con diligenza ed efficacia. Giocatore di livello al quale Fonseca si affida ad occhi chiusi.(Dal: Ingiudicabile)Rischia la frittata all'inizio dove in disimpegno di fa rubare palla da Skrabb.Pendolino della fascia destra, spinge moltoPolmoni e forza. In questo momento della stagione insieme a Veretout rappresenta una coppia affiatata, una diga per la Roma.Prestazione sontuosa. Detta i ritmi della manovra, prova anche la conclusione a rete. Dai suoi piedi nascono sempre trame interessanti.(Dal 21'stEntra e si mette in mezzo al campo a dare il suo contributo per il gol del 3-0)Grande spinta e tanta voglia di mettersi al servizio della squadra.Non incanta e non riesce mai a cambiare ritmo. Gioca una partita senza infamia e senza lode.(Dal 21'stSi cala subito nella parte divertendo e divertendosi)Grande conclusione di mancino nel primo tempo fuori di poco. Si muove molto dando pochi punti di riferimento alla difesa. Spina nel fianco costante. Assist delizioso per Kalinic(Dal 21'stEntra con voglia e segna un gol bello ed importante dopo il calvario dell'infortunio. Uno squillo importante in chiave presente e futura)Nel primo tempo ha sulla testa la palla giusta per il vantaggio ma la sbaglia. Nella ripresa si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol.(Dal 32'stCoglie una traversa clamorosa ed un palo che grida vendetta. Attivo)All.: Ridisegna la Roma con tanti cambi e ottiene delle buone risposte. Segnali di ripresa sotto il profilo del gioco agevolati anche da un avversario poco pungente. Ma la vittoria è anche merito del tecnico portoghese.