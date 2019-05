Sassuolo-Roma 0-0







Mirante 6: per sua fortuna gli attaccanti neroverdi centrano poco la porta. Rischia moltissimo su Djuricic nel secondo tempo (era rigore?).



Florenzi 6,5: splendido primo tempo, generoso come sempre nella ripresa. Ma stavolta non basta.



Fazio 6: nel finale si trasforma in attaccante e illude con un gol apparentemente regolare il proprio pubblico. Il fischio di Maresca lo riporta alla realtà. Ringrazia il cielo quando Boga esce acciaccato.



Juan Jesus 6: più che a Djuricic deve stare attento agli inserimenti di Duncan e ai tagli di Berardi. Lo fa bene, ma gli va anche bene diverse volte.



Kolarov 6: il difficile compito di marcare Berardi e contemporaneamente respingere le sovrapposizioni di Lirola spetta a lui, che forse vorrebbe e potrebbe attaccare anche di più.



Cristante 5,5: si sognerà quel colpo di testa per almeno una settimana. La Champions passava anche da lì.



Nzonzi 6: gioca onestamente al posto di De Rossi, da vertice basso di centrocampo. Nel ruolo in cui qualcuno anche oggi avrebbe sperato di vedere De Rossi. Under 6: buono l'avvio. Col passare del tempo però si perde tra uno scatto a vuoto e l'altro.



(dal 20' st Kluivert 6: colpisce un palo anche lui, ma più per caso che per talento)



Zaniolo 5: sembra un giocatore diverso, la classica copia di se stesso. Il gioco di Ranieri lo ha depotenziato.



(dal 20' st Pastore 5,5: si divora un gol praticamente già fatto al 23' del secondo tempo)



Dzeko 5,5: sfortunato intorno al quarto d'ora della ripresa, quando colpisce il palo esterno con un colpo da biliardo dal limite. Per il resto qualche buona sponda e poco altro.



El Shaarawy 5,5: Qualche bel lampo di tecnica nel primo tempo. Ma è imperdonabile l'errore al nono della ripresa, solo davanti a Consigli.



(dal 31' st Perotti 5,5: l'ultimo cambio, prima dell'assedio finale. Ingresso poco memorabile)





All. Ranieri 6: la Roma spreca un tempo con la storia che è meglio attendere e colpire. Nella ripresa l'innesto di Pastore per Zaniolo è azzeccato, così come gli altri due cambi. Il problema sono i gol mangiati. Il sogno Champions si è stampato contro i pali del Mapei Stadium.