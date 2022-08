Rui Patricio 6: spettatore non pagante nel primo tempo, deve sporcarsi solo una volta i guanti, facendosi trovare pronto su Bonazzoli. Nel secondo tempo è puntuale nelle uscite.Mancini 6: partita senza grossi patemi, qualche discesa di Mazzocchi lo tiene allerta.Smalling 6,5: mette la museruola a Botheim, giganteggiando nel cuore della difesa. Il norvegese gli sfugge ad inizio ripresa e deve farsi ammonire. Resta sul pezzo.Ibanez 6: svetta tutto solo su corner all’11’ ma la mette a lato. Fa buona guardia su Bonazzoli.Karsdorp 6: dalla sua parte la Roma spinge meno. Lui gioca la sua onesta partita. All’ultimo secondo si divora lo 0-2.Cristante 7: fa tanto lavoro sporco, trova il sinistro del vantaggio grazie anche ad una deviazione. Flangiflutti davanti alla difesa.Pellegrini 6,5: è suo il compito di creare in mezzo al campo. Ha un altro passo e mette in crisi Coulibaly che deve fermarlo con le cattive maniere. Con l’ingresso di Matic va a giocare più avanzato.Spinazzola 6: prova a spingere da quel lato, Candreva è un osso duro. L’ex Lazio lo costringe anche a rinculare. Gran filtrante per Dybala che mette a lato.Dybala 5,5: si muove in cerca della zolla giusta, ma viene spesso triplicato. Ci prova su punizione al 24’, palla alta. Innesca bene Zaniolo ma il compagno non sfrutta. Becca il legno a tu per tu con Sepe sul finale del primo tempo. Taglia bene su un filtrante di Spinazzola, mettendo però a lato sull’uscita del portiere di casa. Prova sempre ad inventare ma gli manca il guizzo giusto.(dal 44’ st El Shaarawy sv)Zaniolo 6,5: Coulibaly gli regala palla, ma lui davanti a Sepe la spara fuori col mancino. Al 25’ quando mette a lato una bella palla di Dybala. Su una sua galoppata l’argentino centra il palo. Al 22’ della ripresa un suo sinistro fulminante finisce di poco a lato. Quando accelera è devastante.(dal 34’ st Wijnaldum 6: tocca tanti palloni in pochi minuti. Va anche in gol ma viene pescato in offside)Abraham 5: fa grossa presenza fisica, duettando bene con Dybala. Quasi mai pericoloso però. L’unica palla buona la spara addosso a Mazzocchi a porta vuota.(dal 23’ st Matic 6: entra e si piazza a fare il passaggio a livello davanti alla difesa)All. Mourinho 6,5: il match dominato lo scorso anno è un lontano ricordo. La Salernitana è un osso duro. I suoi giocano bene nel primo tempo, sfiorando più volte il gol. Manca qualcosa però nella finalizzazione. Nella ripresa i giallorossi si mettono in trincea provando a giocare in contropiede. Pochi rischi.