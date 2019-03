Lazio-Roma 3-0



Olsen 5,5: Sul gol non ha grosse colpe, Caicedo è solo a pochi passi dalla porta. Con Fazio per poco non combina un patatrac nella ripresa



Florenzi 5: Sulla sua fascia subisce l'aggressione di Lulic, non riesce ad aiutare Zaniolo. Nella ripresa prova l'eurogol che poteva riscattare la sua prestazione, Strakosha gli nega la gioia del pari.



Juan Jesus 5,5: Di Francesco lo butta nella mischia per sostituire Manolas, va fuori giri sul gol di Caicedo, come il compagno di reparto. Partita complicata, la Lazio non dà punti di riferimento e lui ne soffre.



Fazio 4,5: Sul gol della Lazio non capisce nulla, Correa se lo trascina fin dentro l'area. In realtà ferma almeno due filtranti che avrebbero potuto trovare miglior sorte, la Roma si regge in piedi dopo il primo colpo anche grazie a lui. Fa un casino nella ripresa con Olsen, per poco non propizia il raddoppio Lazio. Suo il fallo su Correa, il derby argentino lo straperde.



Kolarov 4,5: Il grande ex dell'incontro, dalla sua parte spesso Milinkovic fa densità e con Marusic lo attaccano spesso insieme. In difficoltà, nel finale perde la testa del tutto.



Pellegrini 5,5: La sua ascesa e crescita comincia con il gol al derby, inizia male, strozzato da Milinkovic, che fa valere il fisico. Piano piano cresce, prova a tirare su i suoi, ma la squadra sbanda e non lo aiuta. Sba1glia un gol fatto De Rossi 5,5: Alza gli occhi al cielo al gol della Lazio, come se fosse una scena vista e rivista in questa stagione. Capisce che Milinkovic è in giornata e prova a tamponarlo, ma perde troppi palloni.

(Dal 21' st Pastore s.v.)



Cristante 5: Dalla sua parte la posizione ibrida di Luis Alberto lo manda spesso fuori fase. Non riesce ad incidere, perde molti duelli, troppi per un derby.



Zaniolo 6: Di Francesco in conferenza lo carica di grandi responsabilità, inizialmente si fa anticipare spesso da Radu. Quando parte palla al piede è difficile togliergli la disponibilità del pallone, ma non parte quasi mai. Sembra l'unico in grado di mettere pepe nell'attacco della Roma, suona la carica nella ripresa con una serie di offensive personali. L'unico davvero vivo dell'attacco.

(Dal 17' st Perotti s.v.)



Dzeko 5,5: Il vero e proprio regista offensivo della Roma, spesso va a giocare su Bastos perché Acerbi non lo fa respirare. Prova a risalire la Roma, prova con un destro da fuori a scuotere i suoi in un momento complicato. Senza effetto. Perde le staffe nel finale.



El Shaarawy 5: Prova a puntare Bastos spesso, incoraggiato da alcuni suoi errori. Non riesce quasi mai ad incidere, nella ripresa chiama Strakosha alla paratona. Ma è l'unico sussulto del match.

(dal 36' st Schick s.v.)





All. Di Francesco 5: Il forfait dell'ultimo minuto di Manolas, i suoi sembrano subire l'aggressione biancoceleste, non entrano mai del tutto in partita. Lui predica calma, prova a raddrizzarla, perde il suo uomo migliore. Nel miglior momento dei suoi la Lazio raddoppia. Gli va tutto male, ma un esame di coscienza sull'approccio dei suoi ad una partita così delicata deve farselo.