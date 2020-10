Roma: Justin Kluivert va in prestito con diritto di riscatto al Lipsia, ma ci sono intoppi per il ritorno di Stephan El Shaarawy dai cinesi dello Shanghai Shenhua con la stessa formula. In uscita il portiere spagnolo Pau Lopez è in trattativa con l'Everton di Ancelotti e si raffredda la pista Sampdoria per il difensore argentino Federico Fazio, in entrata si avvicina il ritorno del difensore inglese Chris Smalling dal Manchester United.