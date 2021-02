Bryan Reynolds è un nuovo terzino della Roma. Queste le parole di Dan Hunt, presidente del Dallas Football Club, franchigia della MLS da cui arriva il giovane 19enne: "Non potremmo essere più felici per Bryan e la sua famiglia. E' è una testimonianza della bontà della nostra Academy. Dal giocare sui campi di Fort Worth da bambino al giocare per noi a Frisco e ora l'Italia, ha ispirato una generazione di giocatori di calcio del Nord Texas con l'idea di ciò che è possibile attraverso un percorso nel Dallas Fc".



LE SUE PAROLE - Queste, invece, le dichiarazioni di Reynolds: "Amo così tanto questo gioco e sono entusiasta per il mio futuro. Sono cresciuto con il Dallas Fc e non sarei dove sono se non avessi avuto l'opportunità con il club. Combatterò e darò tutto per la Roma come ho fatto qui. Sono super eccitato per il mio futuro e imparerò l'italiano il più velocemente possibile". Soprannomino Big Bad Bryan, è stato nominato Defensive Player of the Year.