Come riportato da Sky Sport, sono tre le novità che ha in mente l'allenatore della Roma Fonseca per il derby. Zappacosta esordirà dal 1' nel ruolo di terzino destro con Florenzi che di conseguenza slitterà sulla trequarti con Zaniolo e Under a completare la linea sulla trequarti alle spalle di Dzeko. La terza novità rispetto alla prima partita col Genoa è Mancini, pronto a giocare in difesa al posto di Juan Jesus accanto a Fazio.