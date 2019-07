Secondo quanto riportato da ​Diario de Sevilla in Spagna, la Roma ha alzato l’offerta per chiudere in giornata l’affare Pau Lopez col Betis. La parte fissa dell'offerta è di 24 milioni di euro ed il 50% del cartellino di Antonio Sanabria (stimato 7,5 milioni di euro). A questa cifra andranno aggiunti bonus variabili per un’operazione che supera così i 30 milioni complessivi.