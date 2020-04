Patrik Schick vuole restare al Lipsia e il club tedesco vuole tenere l'attaccante ceco, ma entrambi devono fare i conti con la Roma. Decisa, secondo la Gazzetta dello Sport, a non concedere sconti sui 29 milioni di euro stabiliti per il riscatto, anche perché Schick ha parecchi estimatori in Inghilterra. Esclusa praticamente da tutti l'ipotesi di un rientro a Trigoria in pianta stabile.