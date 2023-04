La Roma non ha ancora deciso il futuro di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese, 32 anni ex Liverpool, è arrivato nello scorso mercato estivo dal PSG in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Una cifra che, a oggi, il club giallorosso non intende sborsare. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in questi ultimi due mesi della stagione tocca allo stesso Wijnaldum far cambiare idea alla Roma. A partire dalla partita di domenica in casa contro la Sampdoria. Altrimenti i giallorossi punteranno su un altro centrocampista e proveranno a riprendere dal Sassuolo il 23enne italiano Davide Frattesi, già nel mirino della Juve.