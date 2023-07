Diego Llorente giocherà alla Roma anche nella prossima stagione. Arrivato lo scorso gennaio in prestito dal Leeds, il difensore spagnolo (30 anni il prossimo 16 agosto) viene confermato dal club giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro nel caso in cui il calciatore raccoglierà almeno il 50% delle presenze.



Dallo stesso club inglese è in arrivo con la formula del prestito anche il terzino destro danese Rasmus Kristensen (classe 1997).