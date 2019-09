State davvero pensando di affrontare seriamente il problema del razzismo nel calcio italiano, @SerieA?



Ora ci vuole tolleranza zero. https://t.co/JMPsK68jIY — AS Roma (@OfficialASRoma) September 27, 2019

Cara @OfficialASRoma, siamo tutti dalla stessa parte, insieme stiamo costruendo la squadra della Serie A TIM contro il razzismo: aspettiamo con ansia da 3 settimane il nome del Vostro Ambassador! — Lega Serie A (@SerieA) September 27, 2019

e cerca nuovi alleati. All'indomani del, oggi il club giallorosso ha inviato un messaggo su Twitter alla: aspettiamo con ansia da 3 settimane il nome del vostro Ambassador!".La Roma non ha ancora controreplicato ufficialmente, ma ha già deciso che il proprioha poi precisato:che offendono gli altri sulla base di inesistenti differenze di razza, di religione, di orientamento sessuale o di qualsiasi supposta diversità. Il nostro impegno è massimo su questi temi perché il calcio deve liberarsi una volta per tutte da queste problematiche. In questo sensoche ha espulso a vita dal proprio stadio uno pseudo tifoso che aveva rivolto insulti di stampo razzista al calciatoredi quello giallorosso e che finalmente la stragrande maggioranza dei tifosi perbene riuscirà a godersi civilmente le partite nei nostri stadi".per la decisa azione di contrasto alla discriminazione messa in atto di concerto con le forze di Polizia. Attività di questo tipo ci dimostrano come il calcio sia in grado di dare risposte concrete e di grande eticità nell'affrontare problematiche che interessano l'intera società civile. Siamo sulla strada giusta per allontanare i razzisti e i violenti dal nostro mondo.ha scritto su Twitter: "Complimenti alla Roma, questa è la strada giusta". Il premierha commentato: "Chi ha insultato Juan Jesus non ha alcuna passione per lo sport, che stia fuori a vita dagli stadi sportivi". Il difensore brasiliano della Roma lo ha ringraziato in una storia su Instagram: