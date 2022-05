Cresce il malcontento della Roma visto che non sa ancora se otterrà l’anticipo a venerdì dell’ultima giornata di campionato contro il Torino. La richiesta è stata inviata ufficialmente alla Lega Calcio il 6 maggio. Ieri da via Rosellini è trapelata una prima risposta ufficiosa che rimanda la questione a lunedì. Il motivo è semplice: prima di decidere, si attendono i risultati della Lazio e della Fiorentina, impegnate rispettivamente nei due posticipi con Juventus e Sampdoria. L'ultimo turno infatti deve essere giocato in contemporanea.