E ' partita la vendita dei biglietti dalle 15 di oggi per sfida tra Roma e Leicester valevole per la semifinale di Conference League. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione. La febbre dei tifosi è già altissima, come dimostra l’elevato numero di persone che stanno facendo il possibile per garantirsi un biglietto per la gara dell’Olimpico, prevista il prossimo 5 maggio. Contemporaneamente alla vendita libera, gli abbonati possono sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto dei biglietti extra.