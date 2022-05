La Roma si prepara a scendere in campo in un Olimpico infuocato per centrale la finale di Conference League, nella semifinale di ritorno contro il Leicester. Dopo l'1-1 dell'andata, firmato dalla rete del capitano Lorenzo Pellegrini e dall'autorete di Mancini, calcio d'inizio giovedì 5 maggio alle 21.



IN TV E IN STREAMING - Roma-Leicester sarà visibile in tv, su Dazn (dunque anche in streaming), su Sky Sport (canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) e in chiaro su Tv8, visibile sul numero 8 del digitale terrestre.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham



LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Albrighton, Maddison, Lookman; Vardy