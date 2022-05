Brendan Rodgers blinda il Leicester. E decide di allenarsi in Inghilterra (come d’altronde fa sempre la Roma, che sceglie Trigoria per l’ultima seduta prima delle trasferte), ma anche di parlare in casa. Al contrario di Mourinho, che per regole Uefa e rispetto dei paesi ospitanti, ha sempre fatto la conferenza in trasferta nello stadio dove poi si sarebbe giocata la partita, il tecnico del Leicester snobba Roma e l’Italia e decide, dopo l’allenamento delle 10, di fare la conferenza in casa alle 11.30. Solo dopo la squadra partirà per Roma e alle 19.15 sarà all’Olimpico per un piccolo walk around.