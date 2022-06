Nell'organigramma consegnato in federazione, come riporta il Tempo, Mauro Leo occuperà la casella di direttore sportivo della Roma. Scout e osservatore di grande esperienza, Leo prende il posto occupato precedentemente da Morgan De Sanctis, ora ds della Salernitana. Si occuperà dei giocatori in prestito e sarà il vice di Tiago Pinto.