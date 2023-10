Guai in vista per la Roma di José Mourinho. Il club giallorosso perde Lorenzo Pellegrini, oltre a Paulo Dybala: il centrocampista giallorosso, uscito infortunato dal match contro il Servette dopo soli undici minuti di gioco, ha svolto gli esami clinici per accertare le sue effettive condizioni di salute. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra: rimarrà fuori circa un mese.