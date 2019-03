Cattive notizie per la Roma e per il suo allenatore Claudio Ranieri, che ha riaccolto a Trigoria un Alessandro Florenzi costretto a dare forfait in occasioni dei match di qualificazione all'Europeo dell'Italia a causa di un infortunio muscolare. Un problema, quello evidenziato al soleo della gamba sinistra, che si è rivelato più serio del previsto dopo i consueti esami medici. C'è la lesione e ad oggi i tempi di recupero sono stimati in 2-3 settimane, con la sfida alla Sampdoria del prossimo 5 aprile o quella con l'Udinese della settimana successiva che sono da considerare come le partite nelle quali l'esterno giallorosso proverà a rientrare.