Tegola per la Roma e per Paulo Fonseca, che rischia di perdere per almeno una decina di giorni l'attaccante spagnolo Pedro, vittima di una lesione al flessore della gamba destra. Niente sfida col Torino di giovedì sera e col Cagliari di domenica prossima, ma soprattutto niente andata delle semifinali di Europa League col Manchester United, prevista per giovedì 29 aprile.