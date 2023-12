La Roma perde un pezzo importante a centrocampo. La sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol ha visto infatti Mourinho costretto ad un cambio all'intervallo. Houssem Aouar aveva infatti stretto i denti nonostante un problema muscolare, per poi essere sostituito al 45' lasciando spazio a Stephan El Shaarawy.



L'ESITO DEGLI ESAMI - Ora, a due giorni dalla sfida, arrivano i primi risultati dopo gli accertamenti clinici. Secondo quanto le prime indiscrezioni, per Aouar si parla di lesione all'adduttore sinistro, condizione che terrà il giocatore fermo per qualche settimana. Se ne riparlerà dunque nell'anno nuovo, in attesa di seguire l'evoluzione delle sue condizioni.