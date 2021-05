Brutte notizie per la Roma ma soprattutto per Roberto Mancini. Lorenzo Pellegrini, infatti, ha rimediato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra e sarà costretto a 15 giorni di stop. Il centrocampista giallorosso salterà l'ultima giornata di Serie A, in programma contro lo Spezia, e l'amichevole degli azzurri in programma il 28 maggio a Cagliari contro San Marino. Sarà presente al raduno per proseguire le terapie. Lo riferisce Sky.