Brutte notizie per la Roma ed Eusebio Di Francesco sul fronte degli infortuni. Come riporta Sky Sport, è arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Diego Perotti dopo i problemi al polpaccio: lesione al soleo e stop di almeno tre settimane per l'argentino.



FERMO ANCHE KARSDORP - Lesione, al retto femorale sinistro, anche per Rick Karsdorp. Il terzino olandese dovrà restare fuori per una decina di giorni.