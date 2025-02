All’indomani della sfida del ‘Do Dragao’ di Porto, nell’andata dei playoff di Europa League,si è sottoposto ad esami strumentali in seguitoche lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo della gara contro la formazione portoghese.Gli accertamenti hanno, che ha rimediato un brutto colpo ma solo una forte contusione al ginocchio in occasione di uno scontro di gioco con Varela.Buone notizie per, che potrebbe recuperare, in programma giovedì prossimo allo Stadio Olimpico alle ore 18:45.La Joya dovrebbe saltare la sfida di campionato del Tardini contro il, valida per il 25° turno e in programma domenica 16 alle ore 18:00, ed essere nuovamente a disposizione per il ritorno europeo contro la squadra lusitana, che mette in palio un posto agli ottavi di Europa League.