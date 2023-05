Dopo la giornata di riposo concessa ieri la Roma è tornata ad allenarsi in vista della semifinale europea contro il Bayer Leverkusen. In gruppo ci sono sia Dybala che Wijnaldum. Paulo può tornare dal 1' giovedì, mentre per l'olandese è ancora presto. Gini può essere utile a gara in corso e oggi si è allenato parzialmente con i suoi compagni. Mourinho non recupera Smalling che tenterà il miracolo per la gara di ritorno in programma il 18 maggio