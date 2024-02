Roma, l'ex Fonseca nella lista del Liverpool per il dopo Klopp

Ci sarebbe anche un ex Roma in corsa per sostituire Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool.



L'annunciato addio alla panchina dei Reds del tecnico tedesco sta scatenando Oltremanica il toto-allenatore in previsione di chi potrà sostituirlo ad Anfield Road. Tra i candidati, secondo la stampa britannica, ci sarebbe anche Paulo Fonseca, vecchia conoscenza giallorossa che dall'estate 2022 sta facendo benissimo al Lille in Francia.



Il portoghese, ad ogni modo, non sarebbe l'unico nome presente nella lista della dirigenza del Liverpool. Assieme a lui tra le varie alternative vengono infatti vagliati anche i profili dei vari Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, Ruben Amorim, Roberto De Zerbi e Carlo Ancelotti. Tutti obiettivi che presentano però non poche difficoltà nell'essere raggiunti. Ecco perché il nome del 50enne di Nampula potrebbe rappresentare una soluzione con alte probabilità di successo.