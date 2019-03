Emergono nuovi dettagli sulla lite andata in scena tra Dzeko ed El Shaarawy durante l'intervallo di Spal-Roma. Secondo quanto riferito da Radio Radio, il bosniaco, all'interno dello spogliatoio giallorosso, avrebbe 'attaccato al muro' il Faraone. La situazione non è degenerata grazie al tempestivo intervento di Fazio e Olsen che hanno separato i due.

Dopo nemmeno un mese a Trigoria Claudio Ranieri appare profondamente deluso dalle risposte ricevute dalla squadra e dall'atteggiamento di alcuni singoli, proprio per questo, nel faccia a faccia andato in scena con i giocatori dopo la sconfitta rimeditata a Ferrara, il tecnico ha parlato chiaro: "Mi avete stufato... Se continuate così faccio entrare i tifosi a Trigoria!".